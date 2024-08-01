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12:45, 1 августа 2024 года

Более шести тысяч орловских семей получают "чернобыльские"

У них есть дети до трех лет.

Фото: архив

В Орловской области выплату за проживание в чернобыльской зоне получают шесть тысяч семей, имеющих детей до трех лет. Такие данные опубликовал социальный фонд России по региону.

Выплаты могут получить орловцы, проживающие на территориях с льготным социально-экономическим статусом. Оформить выплаты имеют возможность родитель ребенка, опекун, усыновитель, бабушка или дедушка.

Ежемесячная выплата на детей до трех лет проживающим в чернобыльской зоне на ребенка до 1,5 лет составляет 4758 рублей, от 1,5 до 3 лет - 9516 рублей. Ежемесячная компенсация на молочное питание детям до года составляет 832 рубля, для детей от года до трех - 724 рубля.


Сергей Силаев
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