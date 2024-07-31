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21:00, 31 июля 2024 года

Юный орловец рассказал, как спас из горящего дома брата и сестру

Трагедия едва не случилась в Знаменке днем 28 июля.



14-летний Арсений Иванов, рискуя своей жизнью, спас из горящего дома трехлетнюю сестру и шестилетнего брата. Он вынес детей из огня и помог пожарным потушить пламя.

Трагедия едва не случилась в Знаменке днем 28 июля.

Сам герой признается: что страха в этот момент не было, как и волнения. Арсений допускает, что помог адреналин.

В момент ЧП отец занимался участком, Арсений с малышами был дома.
Максим Иванов, житель пгт. Знаменка: "Слышу хлопки какие-то. У Арсения спрашиваю: "Что вы там дома делаете? Что хлопаете?". Он говорит: "У нас тихо". Я за угол поворачиваю – а там уже пламя. А так никаких предпосылок не было. Ни дыма, ни запаха – ничего не было".
Оказалось, что горел чердак дома. Позже будет установлено, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Причиной, как предварительно заключено, стало короткое замыкание.
Всеволод Иванов, брат А. Иванова: "Я сам выбежал на улицу, а Арсений взял Есю на руки. Арсений герой? Да, он спас собаку, потом еще раз забежал в дом".
Вернулся Арсений в горящий дом потому, что еще одна жизнь нуждалась в спасении.
Арсений Иванов, житель пгт. Знаменка: "Я, после того как детей вытащил из дома, вернулся за черепашкой. Его Паша зовут. Я еще раз пять точно в дом возвращался, чтобы помогать вещи вытаскивать".
Действия подростка в тот день и помощь в тушении пожара в областном управлении МЧС отметили: Арсений получил от спасателей подарки.

Пожарные прибыли на место происшествия спустя считанные минуты после звонка. Огонь не успел перейти вниз, но некоторые личные вещи семьи Ивановых все-таки были повреждены.

Сейчас семья все силы бросила на ремонт. Наша съемочная группа застала ее за разбором сгоревшей кровли. Как отметил глава семейства – новую крышу они собирались ставить уже давно.


Антон Киселёв
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