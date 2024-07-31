Главная » Новости



19:00, 31 июля 2024 года Орловцы могут увидеть детский взгляд на безопасность В военно-историческом музее открылась тематическая выставка.







В Орловском военно-историческом музее открылась выставка детских рисунков и поделок "Безопасность глазами детей". Все экспонаты сделаны руками ребят.



На рисунках изображены лесные пожары, спасение людей из огня и работа самих огнеборцев. Есть здесь и макеты разной пожарной техники. Экспонаты собраны в рамках конкурса детского декоративно-прикладного творчества и рисунка "Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности".



Выставку открыли юные помощники пожарных и спасателей. Это кадеты, дошкольники, общественная организация "Кадеты Орловщины".



Выставку может посетить любой желающий.



(+0)





Антон Киселёв



