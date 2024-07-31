Орловцы могут увидеть детский взгляд на безопасность
В военно-историческом музее открылась тематическая выставка.
В Орловском военно-историческом музее открылась выставка детских рисунков и поделок "Безопасность глазами детей". Все экспонаты сделаны руками ребят.
На рисунках изображены лесные пожары, спасение людей из огня и работа самих огнеборцев. Есть здесь и макеты разной пожарной техники. Экспонаты собраны в рамках конкурса детского декоративно-прикладного творчества и рисунка "Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности".
Выставку открыли юные помощники пожарных и спасателей. Это кадеты, дошкольники, общественная организация "Кадеты Орловщины".