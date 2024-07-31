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16:30, 31 июля 2024 года Орловским контрактникам увеличили единовременную выплату Теперь военным полагается 400 тысяч рублей.



Фото: архив

Орловцам, подписавшим контракт на службу в зоне СВО, единовременно выплатят 400 тысяч рублей. Соответствующий указ 31 июля 2024 года подписал президент России Владимир Путин. Ранее военным, заключившим контракт, полагалась единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.



Новая выплата будет доступна тем, кто подпишет контракт с Министерством обороны на срок от одного года и более. Контракт должен быть заключен с 1 августа до 31 декабря, а служба будет проходить на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины.





