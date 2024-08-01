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12:39, 1 августа 2024 года Орловцы могут купить жилье в новостройке Квартиры доступны в ЖК "Цитрус".







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Развитая инфраструктура, безопасность и комфорт. Сегодня при выборе квартиры орловцы именно этому отдают предпочтение.



Кто поможет с выбором? И почему сейчас самое лучшее время для покупки своих квадратных метров? Ответ у Анны Вайсергисер.



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