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17:00, 31 июля 2024 года Национальный проект "Культура" расширяет границы творческого обучения в Орловской области В его рамках ремонтируются культурные учреждения, закупается оборудование.







Национальный проект "Культура" расширяет границы творческого обучения в Орловской области. В его рамках ремонтируются культурные учреждения, закупается оборудование.



Только за прошлый год капитальный ремонт завершили на пяти объектах культуры Орловщины. Это помогло открыть новые направления. Например, в Змиевской детской школе искусств появилась студия керамики.



Благоустройство пришло и в Малоархангельскую ДШИ. До этого здание не обновлялось более 60 лет. Здесь полностью преображен фасад, заменена кровля и коммуникация, отремонтированы кабинеты, актовый зал, появилась долгожданная учительская.





Екатерина Габова



