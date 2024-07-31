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12:11, 31 июля 2024 года В Орел доставили низкопольный троллейбус из Петербурга Это первая из пяти машин.



Фото: мэрия Орла

31 июля в Орел прибыл первый из пяти низкопольных троллейбусов, которые обновят автопарк муниципального ТТП. Машину доставили из Санкт-Петербурга.



Об этом сообщили в мэрии. Троллейбус раньше ездил по улицам Петербурга, он в исправном состоянии и будет теперь возить орловцев и гостей областного центра.



- Перед тем, как выйти на улицы города, доставленные троллейбусы должны пройти техническое обслуживание, пройти процедуру оформления всей документации, так как для нас в приоритете безопасность пассажиров. Думаю, что в течение августа сотрудники нашего предприятия проведут полное техоблуживание, а с начала осени троллейбусы будут курсировать по маршрутам, - рассказал Игорь Косолапов, генеральный директор МУП "ТТП".







Ольга СУПОНЕВА



