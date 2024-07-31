В Мценской больнице полностью обновили эндоскопическое оборудование
Новая аппаратура позволит сделать эффективнее диагностику заболеваний кишечника.
Фото: архив "Вестей"
В Мценской ЦРБ Орловской области обновили оборудование в эндоскопическом отделении. Теперь диагностика заболеваний кишечника должна стать эффективнее.
Новый фиброколоноскоп стоимость более полутора миллионов рублей поступил в районную больницу буквально на днях, а ранее удалось обновить два гастроскопа и бронхоскоп.
- Фиброколоноскопия помогает выявить воспалительные заболевания кишечника, а также обнаружить полипы и опухоли. Иногда эту диагностическую процедуру назначают пациентам перед оперативным вмешательством, иногда - на втором этапе диспансеризации при подозрении на онкологические заболевания кишечника, - прокомментировали в пресс-службе правительства Орловской области.
Отмечается, что за месяц в Мценской ЦРБ проводится около 20 профильных исследований. Теперь пациентам доступны все виды эндоскопии.