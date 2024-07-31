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11:53, 31 июля 2024 года

Андрей Клычков поручил усилить защищенность подстанций от терактов

В Орле состоялось очередное заседание оперативного штаба.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

31 июля в Орле состоялось очередное заседание оперативного штаба, его провел губернатор Андрей Клычков. Региональный глава дал ряд поручений, в том числе по антитеррористическому направлению.

- Со стороны националистического киевского режима продолжаются террористические атаки на инфраструктуру Орловской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Вопросов защищенности значимых объектов, безопасного проведения общественных мероприятий с участием значительного количества людей остаются на первом месте в повестке дня, - отметил губернатор.

Были даны поручения уделить внимание безопасности важных элементов тяговых подстанций на железной дороге. Кроме того, главам районов, в которых в ближайшее время планируются массовые мероприятия, Клычков поручил провести методический разбор планов эвакуации и учения на местности.


Ольга СУПОНЕВА
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