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11:28, 31 июля 2024 года В одном из детсадов Орла малышам давали некачественное масло Специалисты Россельхознадзора обнаружили в образцах продукта растительные жиры.



Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орле выявлено некачественное сливочное масло, поставлявшееся в детский сад. Лабораторное исследование показало наличие растительных жиров и консерванта в молочном продукте, поставлявшимся предприятием из Курской области.



- В пробе масла ООО "Молочные берега", отобранной в пищеблоке детского сада города Орла, специалисты испытательной лаборатории установили наличие растительных жиров, что свидетельствует об использовании немолочных видов сырья при изготовлении продукции. Кроме того, в образце сливочного масла было выявлено несоответствие по массовой доле сорбиновой кислоты (установленное значение 283,85 мг/кг, при нормативном значении – не допускается), - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.



В итоге, декларацию о соответствии масла признали недействительной.





Ольга СУПОНЕВА



