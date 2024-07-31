среда 31.07.2024 12:16:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:28, 31 июля 2024 года

В одном из детсадов Орла малышам давали некачественное масло

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в образцах продукта растительные жиры.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В Орле выявлено некачественное сливочное масло, поставлявшееся в детский сад. Лабораторное исследование показало наличие растительных жиров и консерванта в молочном продукте, поставлявшимся предприятием из Курской области. 

- В пробе масла ООО "Молочные берега", отобранной в пищеблоке детского сада города Орла, специалисты испытательной лаборатории  установили наличие растительных жиров, что свидетельствует об использовании немолочных видов сырья при изготовлении продукции. Кроме того, в образце сливочного масла было выявлено несоответствие по массовой доле сорбиновой кислоты (установленное значение 283,85 мг/кг, при нормативном значении – не допускается), - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В итоге, декларацию о соответствии масла признали недействительной.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.