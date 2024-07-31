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11:35, 31 июля 2024 года В Орле 4 августа состоится велопробег Мероприятие организует Свято-Троицкий храм.



Фото: архив "Вестей"

В областном центре 4 августа запланирован велопробег. Мероприятие начнется в 12.00.



– Маршрут велопробега: от Стеллы по храмам и соборам города Орла – Богоявленский собор, Успенский (Михаило-Архангельский) собор, Троице-Васильевский храм и Свято-Троицкий храм, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



Также любители велосипедной езды посетят обновленное Дворянское гнездо, парк Победы, сосновый бор, место впадения реки Сухая Орлица в Орлик. Здесь пройдет пикник и беседа со священником.



Заключительный пункт велопробега – Гарнизонный храм Казанской иконы Божией Матери на Наугорском шоссе. По всем вопросам можно звонить отцу Роману 8(996) 163-40-33.





Сергей Силаев



