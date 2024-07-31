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11:19, 31 июля 2024 года В Орле выпускникам юридического института вручили дипломы Документы об образовании получили более 150 человек.



Фото: Мария Семак

Выпускники Орловского юридического института имени Лукьянова получили дипломы об образовании. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, начальник УМВД России по региону Юрий Савенков, митрополит Тихон.





Как стало известно корреспонденту "Вести-Орел", всего дипломов удостоены 156 человек, из них красные - 45. Этот выпуск уже 46-й по счету в институте.





Мария Семак



