Почти 42 тысячи орловских семей улучшили свои условия с помощью маткапитала

Механизм эскроу счета теперь можно использовать на индивидуальное жилищное строительство.

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Почти 42 тысячи орловских семей улучшили свои условия с помощью материнского капитала.



Недавно президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать механизм эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства. Это означает, что теперь индивидуальные предприниматели и компании, специализирующиеся на строительстве частных домов, могут выступать бенефициарами при использовании эскроу-счетов.

Эскроу-счета были введены для защиты прав заказчика в процессе строительства дома. Согласно этому механизму, исполнитель получает средства только после того, как объект будет сдан в эксплуатацию.