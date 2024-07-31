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13:30, 31 июля 2024 года

Почти 42 тысячи орловских семей улучшили свои условия с помощью маткапитала

Механизм эскроу счета теперь можно использовать на индивидуальное жилищное строительство.

Фото: архив

Почти 42 тысячи орловских семей улучшили свои условия с помощью материнского капитала.

Недавно президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет использовать механизм эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства. Это означает, что теперь индивидуальные предприниматели и компании, специализирующиеся на строительстве частных домов, могут выступать бенефициарами при использовании эскроу-счетов.
 
Эскроу-счета были введены для защиты прав заказчика в процессе строительства дома. Согласно этому механизму, исполнитель получает средства только после того, как объект будет сдан в эксплуатацию.



Анна Вайсергисер
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