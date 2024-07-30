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15:30, 30 июля 2024 года В Орловской области состоится суд над директором детского сада Обвиняемая требовала с подчиненных деньги.



Фото: архив

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из детских садов поселка Нарышкино. Ее обвиняют в мошенничестве.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, в период с марта 2013-го по август 2021 года женщина требовала от восьмерых подчиненных сотрудников ежемесячно передавать ей деньги на хозяйственные нужды детского сада. Общая сумма превысила 840 тысяч рублей. Полученные средства заведующая использовала по своему усмотрению.



Уголовное дело возбудили на основании оперативных материалов регионального Управления МВД. Решение о мере ответственности будет принимать суд.

















Сергей Мерцалов



