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19:00, 30 июля 2024 года В Кромах откроется двухэтажный молодежный центр Это произойдет в 2025 году.



Фото: соцсети Ирина Самотолкиной

Глава департамента молодежной политики Орловской области Ирина Самотолкина побывала в поселке Кромы 30 июля и пообщалась с главой района Андреем Усиковым.



Как отметила Самотолкина по итогам встречи, ранее Кромской район одержал победу в федеральном конкурсе "Регион для молодых", а в 2025 году в райцентре планируется открытие двухэтажного современного молодежного центра "Аура". В центре создадут все условия в соответствии со стандартами Росмолодежи.



– У муниципалитета большой опыт участия в федеральных проектах, в рамках которых удалось реконструировать "Парк культуры и отдыха", создав его зоной притяжения для местных жителей, - добавила глава департамента.





Сергей Силаев



