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12:41, 30 июля 2024 года

Андрей Клычков проведет прямую линию 6 августа

Она начнется в 12.00.

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области 6 августа в 12.00 проведет прямую линию, где ответит на вопросы жителей региона. Трансляция будет вестись в интернете и на ТВ.

Задать вопросы можно по электронной почте: voprosgubernatoru@adm.orel.ru или в комментариях к анонсирующему эфир посту сообщества "Орловская область", сообщили в пресс-службе областного правительства. Помимо этого, вопросы можно направить на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе". 

Видео- и текстовые вопросы принимаются в Telegram по номеру: 8(915) 509-05-82. Запущен колл-центр: 7 (4862) 76-10-28 (в будни с 09:00 до 18:00).

При отправке вопроса необходимо оставлять контактные данные для обратной связи. Видео- и текстовые вопросы принимаются до 4 августа 18.00.


Сергей Силаев
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