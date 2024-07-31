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10:05, 31 июля 2024 года В Болхове на памятниках архитектуры появились QR-коды Информационные таблички покрашены в бирюзовый цвет.



Фото: "Болховские куранты"

В Болхове на исторических зданиях появились информационные таблички с QR-кодами, окрашенные в бирюзовый цвет. Это часть проекта "Бирюзовое кольцо России". На табличках указано историческое название объекта. Отсканировав QR-код, жители и гости города могут узнать интересные факты о зданиях. Об этом сообщает газета "Болховские куранты". Такие таблички установлены на районном Доме культуры, Детской школе искусств, краеведческом музее и на липе в саду "Городок".





Сергей Мерцалов



