В Болхове на памятниках архитектуры появились QR-коды
Информационные таблички покрашены в бирюзовый цвет.
Фото: "Болховские куранты"
В Болхове на исторических зданиях появились информационные таблички с QR-кодами, окрашенные в бирюзовый цвет. Это часть проекта "Бирюзовое кольцо России". На табличках указано историческое название объекта.
Отсканировав QR-код, жители и гости города могут узнать интересные факты о зданиях. Об этом сообщает газета "Болховские куранты".
Такие таблички установлены на районном Доме культуры, Детской школе искусств, краеведческом музее и на липе в саду "Городок".