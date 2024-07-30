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12:08, 30 июля 2024 года В Орле начали строить кампус на базе ОГУ Подготовительные работы завершены.



Фото: Минстрой РФ

В Орле началось строительство кампуса на базе государственного университета имени Тургенева. О старте основных работ сообщили в Минстрое РФ.



Сейчас подготовительные работы завершены – строители обустроили временное ограждение и разместили бытовой городок. Основной этап строительства стартовал в июле.



– В настоящее время ведутся работы по разработке котлована под здание учебно-лабораторного корпуса, проводятся мероприятия по выносу инженерных сетей из зоны застройки. Также выполняется устройство фундамента под здание общежития, - отметил генеральный директор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян.



Кампус будет иметь площадь почти 60 тысяч квадратных метров. Планируется строительство общежития на 1500 мест, возведение футбольного поля с трибунами на 500 мест. В будущем студенческом городке откроют более 30 научно-образовательных центров и лабораторий.





Сергей Силаев



