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11:45, 30 июля 2024 года В Кромах обсудили вопросы уборки мусора В райцентр приехал руководитель "Зеленой Рощи".



Фото: "Телеграммы из Орла"

В поселке городского типа Кромы 30 июля прошло совещание, на котором обсудили проблемные моменты по мусору в районе. Его провел руководитель представительства региона при правительстве РФ Александр Бирюков, поучаствовали глава района Андрей Усиков и руководитель регоператора "Зеленая Роща" Александр Муромский.



Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", участники совещания объехали территории и заострили внимание на моментах, требующих немедленного внимания. Регоператору и перевозчику даны поручения о соблюдении графика вывоза твердых коммунальных отходов, а также об аккуратном отношении к инфраструктуре.





Сергей Силаев



