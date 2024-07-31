Главная » Новости



8:00, 31 июля 2024 года В Орловской области смогут единовременно хранить 3,3 миллиона тонн зерна Всего в регионе работают 27 элеваторов и хлебоприемных предприятий.



Фото: архив

В Орловской области продолжается приемка зерна урожая 2024 года. Элеваторы региона и сельхозтоваропроизводители способны хранить до 3,3 миллиона тонн зерна. Всего в регионе работают 27 элеваторов и хлебоприемных предприятий.



Как сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства, АО "Орел Нобель-Агро" завершило строительство второй очереди элеватора в Новосильском районе. Теперь его мощности по единовременному хранению зерна увеличены до 64,3 тысячи тонн. ООО "Колпнянский элеватор" заканчивает строительство зерносклада, который сможет вместить 6,5 тысячи тонн зерна. Кроме того, предприятие реализовало инвестиционный проект по строительству современных зерноскладов общей мощностью 20,5 тысячи тонн.









Сергей Мерцалов



