Главная » Новости



11:30, 30 июля 2024 года В Орле продолжается строительство автодороги по улице Орловских партизан Работы на объекте начались в 2023 году.



Фото: архив

В Орле продолжается строительство автомобильной дороги по улице Орловских партизан. Работы стартовали в 2023 году благодаря субсидии из федерального бюджета.



На данный момент уже построены тротуары, уложен выравнивающий слой асфальта, установлены мачты освещения и колодцы ливневой канализации. Также произведена обратная засыпка траншей, завезены инертные материалы и выполнено песчано-щебеночное основание автомобильной дороги с послойным уплотнением. Сейчас идет обустройство парковок. инфопортал Орловской области. Завершить работы планируют до конца 2024 года. Об этом сообщает





Сергей Мерцалов



