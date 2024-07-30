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9:45, 30 июля 2024 года Пять троллейбусов из Санкт-Петербурга направят в Орел Первый уже отправился в областной центр.



Фото: "Общественный транспорт Орла/bus57.ru"

В Орел из Санкт-Петербурга отправили первый из пяти б/у низкопольных троллейбусов. Об этом сообщили в группе "Общественный транспорт Орла/bus57.ru".



Троллейбус на фото находится на ходу. Еще недавно он обслуживал маршруты северной столицы России.





Сергей Силаев



