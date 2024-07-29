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15:30, 29 июля 2024 года

В Орловской области намолотили первый миллион тонн зерна

Промежуточный результат достигнут раньше, чем обычно.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские аграрии намолотили первый миллион тонн зерновых в 2024 году. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, хлеборобы добились этого результата намного раньше, чем обычно.

Как отметил Клычков, темпы уборки нынешнего года превышают показатели 2023 года – на 29 июля прошлого года было намолочено 147 тысяч тонн. Напомним, уборочная в регионе стартовала в середине июля. Орловским аграриям предстоит убрать урожай более чем на 1,3 миллиона гектаров. В 2023 году орловские аграрии собрали пять миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур.


Сергей Силаев
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