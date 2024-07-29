Орловские студенты присоединились к раскопкам на месте Судбищенской битвы
Первокурсники проходили практику.
Фото: Орловский государственный университет
Первокурсники-практиканты исторического факультета ОГУ и члены волонтерского отряда вуза провели работу на местах Судбищенской битвы.
Как рассказали в пресс-службе вуза, часть ребят занималась раскопками, часть обрабатывала артефакты на территории Краеведческого музея, взаимодействуя с антропологами и музеологами. Куратором выступил сотрудник института археологии РАН Олег Радюш, его команда, а также кандидат исторических наук Евгения Татаренкова.