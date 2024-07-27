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18:45, 27 июля 2024 года Деньги на школьную форму орловским многодетным семьям перечислят в августе Средства придут с 5 по 9 число.



Фото: архив

Глава департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина рассказала, что выплаты многодетным семьям на покупку школьной и спортивной формы будут зачислены с 5 по 9 августа. Об этом Гаврилина написала в соцсетях.



– Также напоминаем, что подать заявление вы можете до 30 сентября в органах социальной защиты по месту жительства или МФЦ, - подытожила пост Ирина Гаврилина.



Напомним, недавно стало известно, что департамент образования подготовил рекомендации по поводу школьной формы в Орловской области. Для нее предлагается использовать синий цвет. В мужской комплект будут входить брюки и жилет (пиджак как элемент парадной формы), а в женский - юбка и жилет, а также брюки в осенне-зимний период.



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Сергей Силаев



