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18:45, 27 июля 2024 года

Деньги на школьную форму орловским многодетным семьям перечислят в августе

Средства придут с 5 по 9 число.

Фото: архив

Глава департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина рассказала, что выплаты многодетным семьям на покупку школьной и спортивной формы будут зачислены с 5 по 9 августа. Об этом Гаврилина написала в соцсетях.

Также напоминаем, что подать заявление вы можете до 30 сентября в органах социальной защиты по месту жительства или МФЦ, - подытожила пост Ирина Гаврилина.

Напомним, недавно стало известно, что департамент образования подготовил рекомендации по поводу школьной формы в Орловской области. Для нее предлагается использовать синий цвет. В мужской комплект будут входить брюки и жилет (пиджак как элемент парадной формы), а в женский - юбка и жилет, а также брюки в осенне-зимний период.

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Сергей Силаев
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