Под Орлом восьмилетний велосипедист попал под колеса "Лады"
Ребенок госпитализирован.
Фото: архив "Вести-Орел"
Вечером 26 июля в поселке Зареченский Орловского округа 44-летний водитель автомобиля "Лада Веста" двигался по улице Центральной. В районе дома №15 мужчина допустил наезд на ребенка-велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
В результате мальчика госпитализировали, водитель был трезв. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что ребенок находился без сопровождения взрослых. Надзорное ведомство проводит проверку.