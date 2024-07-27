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12:25, 27 июля 2024 года В Колпнянском районе в ДТП пострадали люди Столкнулись два авто.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Колпнянском районе Орловской области вечером 26 июля столкнулись две машины. На месте работали спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



В ведомстве рассказали, что есть пострадавшие. Передняя часть одного из авто сильно помята, других подробностей не приводится.





Сергей Силаев



