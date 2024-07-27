Губернатор Орловской области встретился с главой Курской
Стороны обсудили вопросы безопасности и транспортного сообщения.
Фото: пресс-служба губернатора Орловской области
Глава Орловской области Андрей Клычков 26 июля встретился с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Встреча двух глав состоялась в администрации Орловской области. Главными в повестке стали вопросы воздушной и энергетической безопасности, а также транспортного сообщения между регионами.
Клычков рассказал, что сейчас готовится ПСД на ремонт участка дороги от поселка Поныри в сторону Орловской области. Он отметил, что орловцы и куряне должны иметь возможность беспрепятственно ездить друг к другу в гости.
– Между двумя регионами выстроены добрые отношения. Ничто не меняется. Эти связи должны быть продолжены, тем более много смежных вопросов, - отметил глава Орловщины.
Алексей Смирнов, в свою очередь, отметил, что при поддержке федерального центра разрабатывается автомобильный туристический маршрут. Он пройдет по местам северного фаса Орловско-Курской дуги.