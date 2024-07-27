Клычков рассказал, о чем беседовал с Новаком

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21:30, 26 июля 2024 года
Клычков рассказал, о чем беседовал с НовакомВице-премьер РФ посетил регион 26 июля.
Фото: архив
Глава Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 26 июля сообщил, что регион посетил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
По словам губернатора, стороны обсудили несколько вопросов. Они касались энергоснабжения, социальной газификации, а также программы по повышению надежности газоснабжения орловских предприятий.
Сергей Силаев
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