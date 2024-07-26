Торговые ряды стали собственностью Орловской области
Имущество получено безвозмездно.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение безвозмездно принять из федеральной собственности в государственную собственность региона недвижимое имущество. Документ опубликован на портале правительства области.
Речь идет о 23 помещениях по улице Гостиной, 2.
Ранее сообщалось, что Торговые ряды будут ремонтироваться в рамках проекта по увековечиванию памяти о Судбищенской битве. Проект музейно-образовательного комплекса включает в себя краеведческий музей, Торговые ряды, парк "Детинец Орловской крепости", обновленный сквер "Коммунальник", Детский парк, Богоявленский собор, стелу в честь 400-летия Орла и памятник Ивану Грозному. Проект показывали министру культуры РФ Ольге Любимовой.