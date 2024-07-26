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17:30, 26 июля 2024 года В Орловской области проходит туристический фестиваль В нем принимают участие 250 ребят.



Фото: Андрей Усиков

В Кромском районе Орловской области второй год подряд проходит туристический фестиваль "В поход". Об этом рассказал глава района Андрей Усиков в социальных сетях.



В районе собрались 250 парней и девушек со всего региона. Участники мероприятия активно отдыхают, участвуют в туристических практикумах, играют в волейбол и футбол, а вечером поют песни под гитару и слушают концерт. Фестиваль идет три дня и завершится 26 июля.



– Мы будем продолжать развивать туризм и спорт в нашем районе, создавая условия для активной и здоровой жизни молодежи. Я уверен, что фестиваль "В поход" станет еще более ярким и масштабным событием в жизни нашего района! – написал Усиков в соцсетях.





Сергей Силаев



