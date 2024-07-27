Орловцы могут поучаствовать в грантовом конкурсе президентского фонда
Заявочная кампания стартовала.
Фото: "Вести-Орел"
Жители Орловской области могут принять участие в первом грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Заявочная кампания началась 25 июля и продлится до 10 сентября на сайте.
Как сообщили в пресс-службе облправительства, на конкурс можно представить проекты в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий. Заявиться можно негосударственным НКО, коммерческих и муниципальных организациям, а также предпринимателям. Проекты делятся на девять тематических направлений: