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11:00, 27 июля 2024 года Орловцы могут поучаствовать в грантовом конкурсе президентского фонда Заявочная кампания стартовала.



Фото: "Вести-Орел"

Жители Орловской области могут принять участие в первом грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Заявочная кампания началась 25 июля и продлится до 10 сентября на сайте.



Как сообщили в пресс-службе облправительства, на конкурс можно представить проекты в области культуры, искусства и креативных творческих индустрий. Заявиться можно негосударственным НКО, коммерческих и муниципальных организациям, а также предпринимателям. Проекты делятся на девять тематических направлений:



• "Нация созидателей";

• "Великое русское слово";

• "Я горжусь";

• "Место силы";

• "Культурный код";

• "Молодые лидеры";

• "История страны: история преодолений и побед. Вехи";

• "Многонациональный народ";

• "Мы вместе".



Победителей объявят не позднее 20 декабря 2024 года. Общий фонд грантового конкурса – пять миллиардов рублей.





Сергей Силаев



