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11:38, 25 июля 2024 года Облако в квартире: "Ростелеком" поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.



Облачное видеонаблюдение — один из флагманских сервисов платформы «Умный дом», которая обеспечивает безопасность и автоматизацию управления домашним хозяйством. Решение контролирует датчики открытия дверей или окон, протечки воды, умные розетки и освещение и другие полезные функции.



Управлять видеонаблюдением удобно и просто с помощью мобильного приложения «Умный дом» от «Ростелекома», пользователи будут автоматически получать оповещения о событиях в зоне видимости камеры. Также доступны функции ночного видения и видеоаналитики движения, включая захват и сопровождение движущихся объектов, двусторонней аудиосвязи. В личный кабинет клиент может добавить несколько камер от «Ростелекома», которые могут быть установлены даже в разных регионах.



Клиентам доступны камеры для видеонаблюдения как внутри помещений, так и на улице — чтобы следить за территорией у загородного дома и дачи, за стоянкой автомобилей или любыми другими объектами. Клиент может самостоятельно установить и активировать камеру, а также настроить параметры изображения.

«Одно из ключевых преимуществ цифрового сервиса видеонаблюдения — возможность подключения камер к облачному хранилищу и контроль видеозаписей как в режиме онлайн, так и в записи через мобильное приложение или личный кабинет на сайте. Данные хранятся 30 дней, объем облачного хранилища в моменте составляет 70 петабайт, что можно сравнить с объемом жестких дисков 70 тысяч типовых ноутбуков. Вся цифровая инфраструктура для оказания услуги расположена на территории страны, она защищена от киберугроз, специалисты компании обеспечивают ее бесперебойную работу в режиме 24/7», — отмечает директор по развитию продуктов массового сегмента «Ростелекома» Илья Пятигорский. Цифровая платформа «Умный дом» — собственная разработка «Ростелекома», созданная командой внутренних разработчиков. Решение включено в реестр отечественного программного обеспечения. По данным аналитиков, «Ростелеком» лидирует в сегменте облачного видеонаблюдения как для проектов госсегмента и бизнеса, так и для домохозяйств.



Пресс-центр «Ростелекома» pr@rt.ru



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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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