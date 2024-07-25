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10:45, 25 июля 2024 года Сенатор Вадим Соколов провел прием граждан С земляками он встретился в Орле.



Фото: Telegram-канал Вадима Соколова

Сенатор Российской Федерации Вадим Соколов приехал в Орловскую область, где на приеме обсудил с земляками насущные вопросы. Об этом Соколов рассказал в Telegram-канале.



Одной из тем стало благоустройство Сквера ветеранов в областном центре. Соколов отметил, что необходимо создать уютное и комфортное место для отдыха ветеранов и добавил, что приложит все усилия, чтобы благоустройство завершилось в текущем строительном сезоне.



Помимо этого, Вадим Соколов обсудил с орловцами вопросы помощи семьям СВО и поддержку диабетиков. Все проблемы будут решены в ближайшее время, отметил сенатор.





Сергей Силаев



