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9:30, 25 июля 2024 года

48 орловских школьников сдали ЕГЭ на сто баллов

В 2023 году 100 баллов на госэкзаменах набрали 42 выпускника.

Фото: архив

В Орловской области 48 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это больше, чем в 2023 году, когда таких результатов достигли 42 школьника. 

Также в регионе увеличилось количество выпускников, набравших по результатам трех экзаменов 220, 250, более 270 баллов. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.
 
Две выпускницы стали мультистобалльниками, то есть набрали максимальное количество баллов сразу по двум предметам: русскому языку и литературе. Это Боева Дарья из средней школы № 27 города Орла и Левина Анастасия из гимназии ОГУ имени Тургенева.
 
Особо стоит отметить три стобалльных результата по профильной математике. Даже один такой результат (был в 2022 году) - это редкость для нашего региона.


 



Сергей Мерцалов
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