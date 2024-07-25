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11:15, 25 июля 2024 года

Более семи тысяч орловских первоклассников сядут за парты в 2024 году

Это примерно 10% от общего числа школьников.

Фото: "Вести-Орел"

В Орловской области в новом учебном году будут получать знания более 76 тысяч обучающихся, 7112 человек из которых - первоклассники. Учиться ребята будут в 332 школах региона. Об этом рассказала руководитель департамента образования региона Ирина Патронова в интервью с корреспондентом "Вести-Орел".

Глава департамента назвала открытие школы на Зеленина в Орле – самым ожидаемым событием нового учебного года. Педагогический состав учебного заведения состоит из 80 человек.

Также надеемся, что к началу учебного года недалеко от Орла откроется и агролицей "Колос", - отметила Ирина Патронова.

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Сергей Силаев
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