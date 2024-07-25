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17:30, 25 июля 2024 года Для орловских школьников закупят 215 тысяч учебников Бесплатными книгами планируют обеспечить всех ребят.



Фото: "Вести-Орел"

Для школ Орловской области в 2024 году планируется закупить более 215 тысяч учебников. При этом книги, приобретенные ранее, можно будет использовать до сентября 2025 года. Об этом корреспондету сайта "Вести-Орел" рассказала руководитель департамента образования региона Ирина Патронова.



– По закону, школа обязана предоставлять бесплатные учебники всем ученикам. С этого года начнется постепенное обновление фонда учебников. В первую очередь это коснется новых предметов, таких как "труд", который раньше назывался "технология". В 2023 году появился новый государственный учебник по истории, и постепенно появятся единые учебные пособия по основным предметам, - сообщила Патронова.



В новом учебном году все школьники Орловской области будут обеспечены бесплатными учебниками.



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Сергей Силаев



