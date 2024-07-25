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8:00, 25 июля 2024 года Почти 60 тысяч детей в Орловской области будут учиться в первую смену Это около 76% учащихся.



Фото: архив

В Орловской области около 76% школьников с нового учебного года будут помещать занятия в первую смену. Это более 58 тысяч детей. Такие цифры в интервью корреспонденту "Вести-Орел" сообщила глава департамента образования региона Ирина Патронова.



В то же время для 18 тысяч детей из 49 школ занятия организуют во вторую смену. Подавляющее большинство школ, где ученики будут заниматься во вторую смену, находятся в Орле, Ливнах и Орловском округе.



– К сожалению, число таких [где планируется занятия во вторую смену – Прим.ред.] учебных заведений увеличивается. В прошлом году во вторую смену занимались 13 тысяч орловских учеников в 45 школах области, - рассказала руководитель департамента.



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Сергей Силаев



