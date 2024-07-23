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18:30, 22 июля 2024 года В Орле стартовал прием в объединения Дворца пионеров Запись стартует с 15 августа.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 15 августа 2024 года по 1 сентября 2024 года на сайте "Навигатор дополнительного образования детей Орловской области" пройдет запись в объединения Дворца пионеров и школьников Гагарина на 2024-2025 учебный год. Об этом сообщили в департаменте образования.



Записаться можно в объединения художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, технической направленности. Программы разделены по возрасту и времени обучения. С полным списком можно ознакомиться здесь.





Сергей Силаев



