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9:30, 22 июля 2024 года В Орловской области по-прежнему запрещено купаться в шести водоемах Роспотребнадзор не устроили результаты проб воды.





В Орловской области Роспотребнадзор проверил пляжи, разрешенные для купания. Как сообщили в пресс-службе управления, по состоянию на 19 июля вода по-прежнему не соответствует требованиям на пляжах на Неручанском водохранилище в деревне Васильевка, на реке Липовец в деревне Юдинка, на пруду Андриабуж, на реке Кшень в селе Сергиевское, на реке Лесная Ливенка в деревне Семенихино, на пруду Новый Беленький.



Приостановлена работа зон отдыха на пруду в селе Ретяжи, на пруду Новый Беленький, на озере Старосельское, на реке Мох. Администрациям Свердловского, Покровского, Ливенского, Малоархангельского районов и Орловского муниципального округа направлены предписания Роспотребнадзора о запрете купания и проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.





Артем Ежаков



