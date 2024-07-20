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11:56, 19 июля 2024 года «Ростелеком» подключил к оптике новый цех ООО «Мценская крепость» Фото предоставлено ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» предоставил доступ в Сеть на скорости 1 Гбит/с новому цеху орловского ООО «Мценская крепость». Для этого специалисты провайдера проложили более трех километров оптоволокна, настроили работу коммутационного оборудования и организовали два высокоскоростных канала передачи данных. В планах предприятия — подключение Виртуальной АТС и развертывание на всей территории комбината системы контроля управления доступом.



Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наши специалисты спроектировали схему построения кабельной сети с учетом сложного рельефа местности. Пришлось тянуть оптику через дамбу, а затем организовать ее размещение на электроопорах. Мы справились! Заказчик подключен к скоростному интернету. Надеемся стабильный доступ в Сеть поможет новому цеху работать продуктивно».



Дмитрий Тарасов, генеральный директор ООО «Мценская крепость»:

«Площадь комбината исчисляется гектарами. При этом количество сотрудников в цехах минимально: все линии автоматизированы. Именно поэтому нам необходим высокоскоростной интернет. Без него контролировать производственный процесс невозможно. Признательны “Ростелекому” за качественную услугу. Уверены, с гигабитным интернетом наш завод будет работать максимально эффективно».



Подробнее об услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте или по телефону горячей линии 8 800 200 16 61. * * * Филиал в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Брянской и Орловской областей. * * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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