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9:50, 19 июля 2024 года В Орле прошли приемку пять дворов Они расположены на улицах Октябрьской и Андрианова.



Фото: пресс-служба городской администрации

В областном центре 18 июля провели приемку еще пяти отремонтированных дворов. Преобразились дворовые пространства на улице Октябрьской, 124, 126, 128 и на улице Андрианова, 2, 4.



Рабочие уложили асфальт, обустроили парковки и пешеходные дорожки, появились лавочки, урны и фонари над подъездами. Работы провели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.



Осенью 2024 года на общей площадке этих дворов появится детская площадка. На ней оборудуют воркаут-зону со спортивными тренажерами, песочный двор, качели и горку.





Сергей Силаев



