В Орле прошли приемку пять дворов

|
|Главная » Новости
9:50, 19 июля 2024 года
В Орле прошли приемку пять дворовОни расположены на улицах Октябрьской и Андрианова.
Фото: пресс-служба городской администрации
В областном центре 18 июля провели приемку еще пяти отремонтированных дворов. Преобразились дворовые пространства на улице Октябрьской, 124, 126, 128 и на улице Андрианова, 2, 4.
Рабочие уложили асфальт, обустроили парковки и пешеходные дорожки, появились лавочки, урны и фонари над подъездами. Работы провели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Осенью 2024 года на общей площадке этих дворов появится детская площадка. На ней оборудуют воркаут-зону со спортивными тренажерами, песочный двор, качели и горку.
Сергей Силаев