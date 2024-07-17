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13:20, 17 июля 2024 года Дольщики дома на Космонавтов в Орле начали ремонт квартир Восьмилетняя эпопея подходит к концу.



Фото из архива

В доме по улице Космонавтов в Орле собственники приступили к ремонту квартир. Об этом в своих соцсетях написал председатель городского совета Василий Новиков.



Люди ждали свое жилье восемь лет, успев попасть в реестр обманутых дольщиков. Застройщика признали банкротом, а руководитель компании получил приговор.



Жители уже могут пользоваться водой, дом подключен к газу. Управляющая компания подписала договор с организацией по обслуживанию лифтов. Они готовы к эксплуатации.





Анна Вайсергисер



