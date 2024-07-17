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9:45, 17 июля 2024 года Чемпион мира Сергей Карякин готов сыграть с орловцами в шахматы Для партии с международным гроссмейстером нужно пройти отбор.



Фото: скриншот из видео группы "Единая Россия"

В Орле стартовала неделя шахмат. Любители этого вида спорта из Орловской области смогут побороться за возможность сыграть партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным. Об этом сообщили в реготделении партии "Единая Россия".



В рамках спортивного марафона в облцентре 15 июля прошел турнир среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Участие приняли более 50 человек.

Во время старта недели шахмат один из сильнейших шахматистов мира Карякин заявил, что он сыграет матч с тремя лучшими шахматистами, которые победят в онлайн-турнире. А чтобы поучаствовать в онлайн турнире, нужно хорошо сыграть в открытом.



– С 15 по 21 июля пройдет неделя, посвященная Международному дню шахмат. В Штабах общественной поддержки Единой России состоятся открытые турниры. Их победители по всей стране сыграют онлайн-турнир. Я сыграю матч с тремя лучшими шахматистами, которые победят в онлайн-турнире. Желаю всем участникам интересных и красивых партий, конкурентной борьбы и пусть победят сильнейшие, - сказал Сергей Карякин.



Сергей Карякин – чемпион мира по быстрым шахматам 2012 года, чемпион мира по блицу 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 года.





Сергей Силаев



