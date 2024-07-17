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11:05, 17 июля 2024 года В Орловской области волонтерам вручили медали "За содействие СВО" Награждение состоялось в администрации города Мценска.





В Мценске волонтеров наградили за помощь участникам СВО. Как пишет газета "Мценский край", награды добровольцам вручили глава города Николай Кочетаев и военный комиссар Мценска и Мценского района Валерий Зайцев. Медалями "За содействие СВО" были отмечены представители "Женского батальона" города Мценска, групп "Амчаночка", "Помощь солдатам! Мценск!" и "серебряные" волонтеры. - Вы выполняете разные задачи: кто-то собирает гуманитарный груз, кто-то доставляет его, кто-то плетет сети, кто-то шьет нижнее белье. Вся эта работа очень важна для тех, кто находится на территории СВО. Но особенно важно это для нас всех, для нашей победы! Только вместе мы сможем достигнуть мира, - отметил Николай Кочетаев.





