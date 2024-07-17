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9:30, 17 июля 2024 года Сообщить о перебоях в электроснабжении орловцы могут через мобильное приложение Информацию также принимают по телефону горячей линии энергетиков.



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Сообщить о нарушения электроснабжения орловцы могут через мобильное приложение "Есть свет!". Кроме того, информацию о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов круглосуточно принимают по телефону "Горячей линии энергетиков "Светлая линия 220": 8-800-220-0-220. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Специалисты напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи необходимо быть предельно осторожными. Нельзя приближаться к ним ближе 8 метров. В таких случаях следует незамедлительно обратиться в энергокомпанию или МЧС.





