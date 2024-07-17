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8:00, 17 июля 2024 года В Орле состоялся Кубок области по ловле донной удочкой В турнире приняли участие порядка трех десятков человек.







В Орле состоялся Кубок области по ловле донной удочкой. В соревнованиях приняли участие чуть более трех десятков человек. Бок о бок рыбачили молодые спортсмены и опытные.



Кто-то учился тонкостям самостоятельно, кто-то, как победитель личного зачета Роман Коротеев, уже три года посещает специализированную рыболовную школу. Дождь для участников кубка помехой не стал. Подробнее расскажет Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова



