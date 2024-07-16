ФСБ задержала орловца при продаже взрывчатки

Видео: пресс-служба УФСБ России по Орловской области
Сотрудники УФСБ России по Орловской области задержали жителя Залегощенского района с поличным при продаже запрещенных предметов. У мужчины изъяли десять взрывных устройств и взрывчатое вещество массой более семи килограммов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 221.1 (Незаконный сбыт взрывных устройств) и ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 222.1 (Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств). Фигуранта заключили под стражу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.