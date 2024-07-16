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9:16, 16 июля 2024 года Прощание с ректором ОГУ Федотовым состоится 17 июля Гражданская панихида начнется в 11.00.



Фото: Орловский государственный университет

Гражданская панихида по ушедшему из жизни ректору ОГУ Александру Федотову состоится в среду, 17 июля в 11.00. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Пилипенко.



Прощание пройдет в зале МУП ритуально-обрядовых услуг в Орле на Наугорском шоссе, 27.



Как стало известно сайту "Вести-Орел", временно исполняющим обязанности ректора ОГУ до 22 июля будет проректор по учебно-методической деятельности Галина Зомитева. Затем профильное министерство назовет имя исполняющего ректора вуза.





Сергей Силаев



