Главная » Новости



17:15, 15 июля 2024 года В Кромах ищут человека О местонахождении 32-летнего мужчины ничего не известно с 9 июля.



Фото: архив

Поисковый отряд "Сармат" опубликовал сообщение о розыске 32-летнего Алексея Пряхина. Он ушел из дома 9 июля и до настоящего времени его местонахождение не установлено.



Алексей был одет в футболку зеленого цвета, короткие шорты и сланцы синего цвета, сообщается в поисковом отряде "Сармат".





Фото: поисковый отряд "Сармат"



Тех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, или видел его, просят сообщить по телефонам: полиция: 8 (4862) 43-32-32, 02 или 102 (с сотового); Дежурные службы поисково-спасательного отряда: 8 (4862) 222-301, 8 (958) 111-49-11.







Сергей Силаев



